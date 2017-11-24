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24 Kasım 2017 15:26

Futsalda çeyrek final heyecanı

Liseler arası kızlar ve erkekler salon futbolu müsabakaları Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla devam etti.

Futsalda çeyrek final heyecanı

24 Kasım 2017 15:26


Tam 8 grupta oynanan maçlarla ilgili bilgiler veren Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, artık çeyrek final müsabakalarının başlayacağını belirterek, gruplarından çıkan takımların yavaş yavaş belli olmaya başladığını açıkladı.



Gruplarda oynanan 14 müsabakada şu sonuçlar alındı:


“Beydağı And. Lisesi 0 - 3 20 Mayıs Lisesi (Hük.), Yeşiltepe And. Lisesi 5 - 1 Bilgiyurt Lisesi, Eşref Bitlis 3 - 0 (Hük.) Yeşilyurt And. İMHL., Hüseyin Kölük 3 - 0 (Hük.) Kolukısa And. Lisesi, Doğanyol 0 - 3 Niyazi Mısri SBL., Yeni Hamle 5 - 2 Kolej İntegral, Akmercan 2 - 4 Malatya Spor Lisesi”




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