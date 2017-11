Futsalda çeyrek final heyecanı

Tam 8 grupta oynanan maçlarla ilgili bilgiler veren Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, artık çeyrek final müsabakalarının başlayacağını belirterek, gruplarından çıkan takımların yavaş yavaş belli olmaya başladığını açıkladı.

Gruplarda oynanan 14 müsabakada şu sonuçlar alındı:

“Beydağı And. Lisesi 0 - 3 20 Mayıs Lisesi (Hük.), Yeşiltepe And. Lisesi 5 - 1 Bilgiyurt Lisesi, Eşref Bitlis 3 - 0 (Hük.) Yeşilyurt And. İMHL., Hüseyin Kölük 3 - 0 (Hük.) Kolukısa And. Lisesi, Doğanyol 0 - 3 Niyazi Mısri SBL., Yeni Hamle 5 - 2 Kolej İntegral, Akmercan 2 - 4 Malatya Spor Lisesi”