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01 Ocak 2017 14:13

‘Gadan Alam Gaynanam’ adlı oyun seyirciyle buluştu

‘Gadan Alam Gaynanam’ adlı oyun seyirciyle buluştu

01 Ocak 2017 14:13

Malatya Sahne Sanatları Merkezi (MSSM) tarafından sahnelenen ‘Gadan Alam Gaynanam’ adlı oyun seyirciyle buluştu. Malatya Sabancı Kültür Merkezinde iki seans halinde oynan oyunda, genç yeteneklerin gösterdikleri performans izleyicilerin beğenisini kazandı.
Kurulduğu günden bu yana adından sıkça söz ettiren MSSM oyuncuları yine muhteşem bir gösteriye imza attı. Malatya’nın yöresel kıyafetleri eşliğinde mahalli bir ağızla sahnelenen oyunda klasik gelin kaynana atışmaları mizahi bir dil ve üslupla işlenirken mahalli atasözleri ve deyimler de oyunda genişçe yer buldu.
Ömer Konakçı’ya ait oyunun düzenlemesini ve yönetmenliğini MSSM oyuncularından Sema Küllü yaparken rolleri, İrem Alhan, Cem Çakır, Defne Çoban, Emre Çetin, Samet Güler, Nihal Yakar, Faruk Güler ve İnönü Üniversitesi öğrencisi Muhammet paylaştı.
Oyun sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan Yönetmen Sema Küllü, “Ülkemizin zor günlerden geçtiği şu günlerde istedik ki gülelim eğlenelim. Ülkece çok üzgün günler yaşıyoruz. Malatya Sahne Sanatları Merkezi olarak polisimiz ve askerimizin yanındayız. Onlara minnettarız” şeklinde konuştu.



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