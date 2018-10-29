Galatasaray maçını takip eden gazetecilere ve protokole kayısı ikramı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken MYB tarafından maçı takip eden protokol üyelerine ve gazetecilere Malatya kayısısı ikram edildi.

Malatya kayısısının tanıtımı ve Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek adına küçük ambalajlar halinde dağıtılan kayısıları şehir dışından gelen basın mensuplarının ve protokol üyelerinin çok sevdiği gözlendi.

Malatya üreticilerinin el emeği, alın teri olan kuru kayısısının tanıtımını ve değer kazanmasını kendilerine rehber edindiklerini söyleyen MTB Başkanı Ramazan Özcan “Hazırladığımız kayısıları Malatyaspor-Galatasaray maçında TSYD tarafından akreditasyonu yapılan Gaziantep, Elazığ ve istanbul'dan gelen gazeteciler ile protokol ve izleyicilere ikram ettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan MTB tarafından Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını izlemeye gelen sarı lacivertli taraftarlara da statta kayısı ikram edilmişti.