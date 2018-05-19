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19 Mayıs 2018 22:38

Galatasaray’ın şampiyonluğu Malatya’da kutlandı

Galatasaray’ın lig şampiyonluğu Malatya’da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray’ın şampiyonluğu Malatya’da kutlandı

19 Mayıs 2018 22:38


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon olarak tamamlaması Malatya’da da coşkuyla kutlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Malatyalılar ellerinde Galatasaray bayrakları ile birlikte meydanlara indi. Soykan Meydanı’nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.


Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda bir çok taraftarda konvoy yaparak takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.




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