Gazeteci Donat, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Ziyarette konuşan Donat, Başkan Gürkan’ın Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi.

Beraberinde Bestekar Kenan Öner ve Malatyalı iş adamı Yaşar Öncan ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Gürkan ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Donat, Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Kendisi, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarından biridir. Kabul ederse kendisini tebrik etmek ve ona iltifat etmek de bizim görevimizdir. Kendisinin çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yavuz Donat ağabeyimizi burada görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Yavuz Donat’ı ben yıllardır takip ederim. Kendisi Türkiye’de kabul görmüş bir gazeteci. Ben bu anlamda da kendisini kutluyorum. Memleketimize yansıtmış oldukları hizmetleri gerçekten de içtenlikle destekliyorum. Biz hem Türkiye’ye rol model olma noktasında, hem de güzel örnekler sunma noktasında bir çaba gösteriyoruz. İnşallah hep birlikte daha güzel hizmetler yaparız” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Gürkan ve konukları, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binasını ve ardından da Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerini gezdi.