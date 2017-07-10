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10 Temmuz 2017 16:22

Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi

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Gazeteciler Aslantepe Höyüğünü Gezdi

10 Temmuz 2017 16:22

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katılmak için Malatya gelen gazeteciler, Aslantepe Höyüğünü Gezdi.


Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’ne katılmak için Malatya gelen gazeteciler Aslantepe Höyüğünü gezdi. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’nun rehberliğinde Türkiye’deki ilk höyüklerden biri olan Arslantepe’de ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yakın Doğu coğrafyasında dünyanın ilk sanayi başlangıcı kabul edilen yapıları gezen gazeteciler, Arslantepe Höyüğüne hayran kaldıklarını belirtti.


Buldukları her fırsatta Malatya’ya geleceklerini söyleyen gazeteciler gezide kendilerine rehberlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’na teşekkür etti.




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