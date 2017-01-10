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10 Ocak 2017 12:02

Gazeteciler kahvaltıda bir araya geldi

Gazeteciler kahvaltıda bir araya geldi

10 Ocak 2017 12:02

Malatya’da gazeteciler, Bilge Olimpiyat Okulları tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Okulda düzenlenen etkinliğe Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Malatya Çağdaş Derneği Başkanı İbrahim Göçmen ve gazeteciler katıldı. Okul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Göğüş, gazetecilik mesleğinin fedakarlık isteyen, çalışma şartları ağır bir meslek olduğunu ifade etti. Göğüş, basın mensuplarının kutsal bir görev ifa ettiklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Okul Müdürü Özcan Karadağ ise gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, okulun 2013-2014 yılında eğitim-öğretime başladığını, kısa süre içerisinde akademik başarılar elde ederek, saygın bir yere ulaştığını kaydetti. Karadağ, geride kalan eğitim-öğretim yılında 48 öğrencinin 13’ünün Fen Lisesi’ne yerleştiğini, bu öğrencilerden birinin de Türkiye genelinde 100 öğrenci alan Galatasaray Lisesi olduğunu, bu yılda birinci TEOG’da iki Türkiye birincisi çıkarttıklarını belirtti.
Gazeteciler adına konulan Ali Aladağ ise gazetecilerin zor bir görev yaptıklarını ifade ederek, “Meslek gerçekten zor. Mesleğimizin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Aladağ, gazetecilerin köprü vazifesi gördüğünü da sözlerine ekledi.



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