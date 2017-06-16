Gazi ve Şehit Aileleri Derneğinden Başkan Polat’a teşekkür plaketi

Ziyarette konuşan, Dernek Başkanı Muharrem Kıbrız, Yeşilyurt Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek “Başkanımız göreve geldiği günden bu yana her zaman bizlere destek olmuş, yanımızda yer almıştır. Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Başkanımıza ne zaman ulaşmak istesek veya bir talebimizi iletsek, sağ olsun bizleri asla kırmadı ve bizim taleplerimize çözüm bulmak adına çaba sarf etti. Halkın içinden gelen, halk için çalışan bir Belediye Başkanımızın olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kendisine Derneğimiz, şehit ve gazi yakınlarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Belediye olarak her zaman derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya ve onlarla birlikte çalışmaya gayret ettik. Bundan sonra da elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Polat, “Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda yaşayan milletimizin birlik ve beraberliğine sayısızca saldırılar gerçekleşti, iç ve dış mihraklar tarafından planlar kuruldu. Cenab-ı Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak Türkiye Cumhuriyetimiz dimdik ayakta durmaktadır. Milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Çünkü milletimiz daima ülkesine sahip çıkarak vatanı uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Biz Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında yüz binlerce şehit verdik. Bu gün gerekirse yine veririz ama bu topraklarda fitneye asla izin vermeyeceğiz. Zaten bu topraklar uğruna şehit olanların ve olmaya hazır olanlarındır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Önce Vatan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Kıbrız tarafından bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a plaket takdim edildi.