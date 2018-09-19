Gaziler Günü, Arguvan ilçesinde de kutlandı

İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan programa İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, Emniyet Amiri Okan Gündüz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine değinen jandarma Astsubay Çavuş Murat Tepe, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1921 yılında çıkardığı bir yasayla Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verildiği bugün 2002 tarihinde çıkarılan yönetmelikle 19 Eylül Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir bu sebeple tarihinde bu uğurda bir çok savaş yapmıştır ve bu uğurda sayısız insanını şehit ve gazi vermiştir. Kahramanlığı ve hürriyet tutkusunun yanında milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu vefa duygusudur bize Türkiye cumhuriyetini emanet eden gazi ve şehitlerimizi gösterdiğimiz hürmet bundandır Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en derin duygularla almaktadır. Sohbetinde, işinde, ibadetinde, bulunduğu her fırsatı bu uğurda değerlendirmektedir. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğilir kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım gaziler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.