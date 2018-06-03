Gaziosmanpaşa’daki Malatyalılar iftar yemeğinde buluştu

Programa, İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Ramazan coşkusunun dolu dolu yaşandığı Gaziosmanpaşa’da hemşeri dernekleriyle birlikte düzenlenen iftar buluşmaları her yöreden hemşehrilerin katılımıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren Malatya il ve ilçe derneklerinin iş birliğiyle bir iftar programı düzenlendi. İlçede yaşayan Malatyalıların aynı sofrada buluştuğu programa İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

“Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin”

Tasavvuf Musiki Grubu’nun ilahi dinletisiyle başlayan gece, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İftar öncesi bir selamlama konuşması gerçekleştiren ve Malatyalılara hitap eden Başkan Usta, “Bu zamana kadar ülkenin değerleri, vatanın bütünlüğü, milletin gücü neredeyse sizler de oradaydınız. Sizlere söylenecek en güzel şey; yolunuza devam. Doğru bildiğiniz yolda mücadeleye devam. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ramazanınızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa’daki hemşehrileriyle ve aileleriyle birlikte iftar açmanın sevincini yaşayan Malatyalılar da, Başkan Usta’ya memnuniyetlerini belirtti.