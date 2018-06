Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt’ta yetişiyor

Geri Dönüşüm Mucitleri Proje Yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

Malatya Park AVM’de düzenlenen etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2.Geri Dönüşümün Mucitleri’ proje yarışmasına farklı bakış açıları ve ilginç buluşlarıyla katılan öğrencileri tebrik ederken, yapılan her çalışmanın, her buluşun kıymetli ve anlamlı olduğuna dikkat çekti. Çocuklara çevre bilinci eğitiminin erken yaşlarda öğretilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Çınar, “Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların ne denli kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye ve doğaya değer veren bir hizmet anlayışına sahibiz, gelecek nesillere temiz, güzel ve yeşil bir dünya bırakmak adına hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. İlköğretim çağındaki öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı hedefleyen Geri Dönüşümün Mucitleri proje yarışmasının ikincisini düzenledik. Geleceğin bilim adamları olan çevreci mucitlerimizin zihinlerindeki yaratıcılık ve hayal gücü faktörünü ön plana koyup atık maddeleri kullanarak ortaya çıkardıkları buluşların hepsi birbirinden değerli ve kıymetlidir. Öğrencilerimizin toplum ve insan sağlığını yakından ilgilendiren böylesine güzel etkinliklere katılmaları ve projeler sunması gelecek adına bizlere umut veriyor. Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Çevre ve doğaya sahip çıkmak adına gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında kısa bilgiler paylaşan Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine desteklemek adına hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız, sosyal projelerimiz ve eğitim çalışmalarımız ile daha güzel bir Yeşilyurt için çalışıyoruz. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak olan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizi en yakın zamanda hizmete sunacağız. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştırmaya devam ediyoruz. 42 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evlerimiz başta olmak üzere atık pil ve bitkisel atık yağ toplama faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz.’Çer-Çöp’ projemiz kapsamında dört yıl boyunca ilçe genelindeki çevre hizmetleri kapsamında 8 bin 481 ton ambalaj atığı, 170 ton bitkisel atık yağ ile 9 bin 307 kg atık pil topladık. Görüntü kirliliği oluşturan ve çevre sağlığını tehdit eden hurda araçları gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra kaldırıyoruz, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen metruk evlere asla izin vermiyoruz. Katı atık, pil ve atık yağ toplama çalışmalarımızın yanı sıra geri kazanımın önemi konusunda başta çocuklar olmak uzere halkımızı bilinçlendirmeye önem veriyoruz. ‘Çer-Çöp’ projemiz çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda düzenlediğimiz eğitim programlarında 57 bin öğrencimize çevre bilincinin önemini anlattık. Sosyal ve kültürel etkinliklerle geri dönüşümün toplum hafızasında canlı kalmasını sağlıyoruz. Çevremize sahip çıkacak, toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olacak yeni projelerimizi halkımızla buluşturmaya aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Projelerimiz ve yatırımlarımızla örnek alınan bir ilçeyiz” ifadelerini kullandı. 5 Haziran Dünya Çevre gününü tebrik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise “Çocuklarımızın zihinlerine çevre bilincini yerleştirmek adına düzenlenen 2.Geri Dönüşümün Mucitleri Proje Yarışması her yönüyle anlamlıdır, doğayı ve çevreyi korumak hepimizin öncelikli görevidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yeşili seven, koruyan ve sahip çıkan bir anlayışla yetişmesi önemlidir. Türkiye’de çevre ve doğaya sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına birçok projenin altına imza atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesini desteklemek ve geri dönüşümün sağlıklı bir boyuta gerçekleşmesini sağlamak adına önemli hizmetleri halkımızla buluşturan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum. ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ve bu tür yarışmalar sayesinde daha yeşil bir Türkiye’nin gelecek nesillere bırakılmasına vesile olacaktır. Çevre ve doğaya sahip çıkmak adına önemli yatırımları ve sosyal sorumluluk projelerinizi halkımıza ulaştıran Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini ise bu anlamda kutluyorum. Yarışmaya farklı buluşlarıyla katılan genç mucitlerimizi tebrik ediyorum. Çevre bilincine sahip nesillerle geleceğimiz daha huzurlu ve güvenli olacaktır. Geleceğin bilim adamları kentimizde ve ilçemizde yetişiyor, ne mutlu bize” dedi. Protokol konuşmalarından sonra düzenlenen ödül töreni ile hediyeleri takdim edilen minik mucitlerin, tamamı atık maddelerden oluşan bilimsel çalışmalarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Sergilenen buluşları yakından inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre sağlığının korunması adına önemli projeler üreten minik öğrencileri tebrik ettiler. Geleceğin bilim adamları minik mucitler yaptıkları çalışmaların teknik detaylarını davetlilerle paylaştı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 130 bilimsel çalışmanın kabul edildiği yarışmada farklı eserleriyle ödüle layık görülen çevreci mucitler, her biri akıl ve zeka ürünü olan bilimsel çalışmalarıyla takdir topladı. Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilere laptop, tablet, bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yarışma sonunda ilkokul kategorisinde ‘Yeşil Cami’ projesiyle Begüm Kartal İlkokulundan Alpaslan Emren birinci, ‘Geri Dönüşüm Robotu’ projesiyle Sümer İlkokulundan Nadire Melike Şahin ikinci, ‘Kedi Evi’ projesiyle Şehit Hasan Öztürk İlkokulundan Ecrin Su Gökduman üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise ‘Poşetler Doğayı Kirletmesin Duvarları Süslesin’ Projesiyle Sümer Ortaokulundan Reyyan Özçelik birinci, ‘Bidonlardan Batari çalışması’ projesiyle Recai Kutan Ortaokulundan Sudem Özkan ikinci, ‘Puf Puf Şişe’ projesiyle TOKİ İmam Hatip Ortaokulundan Büşra Dere ise üçüncü oldu.