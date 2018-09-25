Geleceğin bilim adamlarını Yeşilyurt'ta olacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Yeşilyurt Bilim Şenliği etkinlikleri çılgın icatlar, deneyler ve birbirinden farklı bilim şovlarını ile Malatyalılarla buluşturacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bilim ve bilimsel etkinlikleri toplumun geneline yayma düşüncesinde yola çıkılarak düzenleyecekleri ‘4.Yeşilyurt Bilim Şenliği' etkinliklerinde geleceğin bilim adamlarını Yeşilyurt'ta misafir edeceklerini söyledi. Başkan Çınar, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek şenlikte çılgın icatlar, deneyler ve birbirinden farklı bilim şovlarını Malatyalılarla buluşturacaklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesi Hilal Park'ta kurulacak 15 ayrı çadırda gerçekleştirilecek 4.Yeşilyurt Belediyesi Bilim Şenliği etkinlikleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak bilimin tüm topluma yayılmasını destekliyoruz ve özellikle gençlerin bilime yönelmesini çok önemsiyoruz. Bilimsel gelişmeleri toplumun tüm geneline yayılması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenledikleri şenliklere herkesi davet eden Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye / laboratuar çalışmaları, tematik bilim oyunları ve yarışmaların düzenleneceği şenlikte kurulacak tüm atölyelerde, başta küçük yaştakiler olmak üzere, tüm katılımcıların, faaliyetler yoluyla temel bilimsel olguları fark etmeleri, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmaktadır.27 Eylül Perşembe günü saat 09:00'daki açılış töreniyle başlayacak olan şenliğimize bilim meraklılarını ve tüm hemşehrilerimiz davet ediyorum.”