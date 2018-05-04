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04 Mayıs 2018 15:11

Geleceğin yazarları, yazarlarla buluşmaya devam ediyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

Geleceğin yazarları, yazarlarla buluşmaya devam ediyor

04 Mayıs 2018 15:11

Ş. işbirliğinde düzenlenen ‘Yazar olacak çocuk’ programı kapsamında yazar öğrenci buluşmaları devam ediyor.


‘Yazar Olacak Çocuk’ programının konuğu Yazar Ömer Sevinçgül Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Rahmi Akıncı Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Yazar Ömer Sevinçgül, 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Malatya da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklara hayat hikâyesinden bahseden Sevinçgül, yazarlık hayatına nasıl başladığını ve nelerden esinlenerek kitaplarını yazdığını anlattı. Özellikle toplumsal hayattan ve gündelik yaşamda karşılaştığı olaylar üzerinden yazılar kaleme aldığını belirten Sevinçgül, gençlere yönelik kitaplar yazmaya daha önem verdiğini ifade etti. Kitap okumanın öneminden bahseden Sevinçgül, çocuklara her tarz kitabı okumalarını tavsiye ederek, kitap okumanın insanların kelime dağarcığını arttırdığını ve insanların kendilerini doğru kelimelerle ifade etmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Programda çocuklar Yazar Ömer Sevinçgül’e, yazarlığı ile ilgili sorular sordu.


Program sonunda çocuklar, Büyükşehir Kent Konseyi tarafında hediye edilen kitapları Ömer Sevinçgül’e imzalatıp hatıra fotoğrafı çekti.




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