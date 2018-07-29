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29 Temmuz 2018 17:30

Gelin arabasına yazdırdı, kulüp başkanı telefonla aradı

Dünya evine giren bir Yeni Malatyaspor taraftarı gelin arabasına "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdırarak, sarı-kırmızılı takımın transferde ağır davranmasını ilginç bir yöntemle eleştirdi.

Gelin arabasına yazdırdı, kulüp başkanı telefonla aradı

29 Temmuz 2018 17:30

Başkan Adil Gevrek, evlenen genci telefonla aradı ve mutluluk diledi.


Örneğine az rastlanır olay Malatya’da yaşandı. Bir taraftar takımının transferde geç kalmasını farklı bir yolla eleştirerek görenleri şaşırttı.


Mustafa Çoban isimli genç düğününde arabasına yazdırdığı yazıyla "Adil Gevrek sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" diyerek yönetimin transferde sessiz kalmasını eleştirdi. Olayı duyar duymaz Malatyalı futbolseveri arayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç çifte ömrü boyu mutluluklar diledi.


Fanatik damada mutluluklar dileyen Gevrek, "Sen dünyanın en güzel transferini yapmışsın. Merak etme biz de inşallah önümüzdeki günlerde transfer yapacağız. Bu hafta yapacağımız transferleri düğün hediyesi olarak kabul edin. Size ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.


Genç taraftar ise, "Başkanım aramanız sürpriz oldu. Transferde geç kalmanıza bu yolla bir sitem ettim. İnşallah transferler bekliyoruz sizden. Galatasaray maçını da birlikte izlemek istiyorum" dedi.


Mustafa ve Rabia çifti düğünlerinde aldıkları bu telefonla hayatlarının en ilginç anlarını yaşadılar.




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