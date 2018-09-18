Gelişim Liglerinde Evkur Yeni Malatyaspor U15 kategorisinde galip

Elit U19 Ligi'nde Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'a 4-0 mağlup yenilirken, elit u17'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılı alt yapı U15 liginde ise Elazığspor'u 4-2 mağlup etti.

U21'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olunmasının ardından gözlerin çevrildiği diğer liglerde de galibiyet elde edilemedi. Evkur Yeni Malatyaspor2da haftayı galip kapatan tek kategori ise U15 oldu.

Tuncay Selçuk'un çalıştırdığı U15 takımı Orduzu Pınarbaşı'nda Elazığspor'u ağırladı.

Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, maçı 4-2 kazanarak ikinci haftada galibiyetle tanıştı. U15 takımı ligin ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a mağlup olmuştu.