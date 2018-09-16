Genç çiftçilere arı ve malzeme dağıtımı

Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen teslim törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç, Arıcılar Birliği Başkanı Ali Çolak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın ve genç çiftçiler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Ali Çolak törende yaptığı konuşmasında, genç çiftçilerin şanslı olduğunu dile getirerek “Çünkü modern alet ve ekipmanlar ile üretime başlayacaklar. 40 kovan arı ve bu ekipmanlar bir evin değeridir, ben 30 senelik alıcıyım bu modern ekipmanlara sahip değilim, bu anlamda siz daha şanslısınız. Bu arkadaşlarımıza üretim esnasında Arıcılar Birliği olarak her türlü desteği sunacağımızdan emin olsunlar” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise yaptığı konuşmada Genç Çiftçi Projesinin 2016-2017 ve 2018 yıllarını kapsayan üç yıllık bir proje olduğunu ifade ederek “Projenin amacı Kırsalda yaşayan Genç Çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 30 bin TL'ye kadar hibe desteği verilmesidir” ifadelerine yer verdi.

2018 yılında kent genelinde 128'i arı yetiştiriciliği ve bal üretimi olmak üzere çeşitli kategorilerde toplam bin 535 adet hibe başvurusu alındığını belirten Macit, “İlimize tahsisi yapılan 6 milyon 330 bin TL karşılığında 211 adet proje il değerlendirme komisyonunun değerlendirmesi sonucu programa alındı. Bu projelerin 27 adedi arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 3 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler, 104 adet büyükbaş-sığır alımı, 4 adet çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 1 adet fide, fidan ve süs bitkisi yetiştiriciliği, 8 adet kanatlı, 10 adet kapama meyve bahçesi yetiştiriciliği, 2 adet küçükbaş-keçi alımı, 40 adet küçükbaş-koyun alımı, 3 adet mantar yetiştiriciliği, 5 adet örtü altı tesisi yapımı, 4 adet de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri imzalanmış ve uygulamalar devam etmektedir. Projelerini gerçekleştiren genç çiftçilere hibe ödemeleri yapılacaktır” diye konuştu.

Bu desteklerin geri ödemesiz ve tamamının hibe şeklinde olduğunu kaydeden Macit, “Hiçbir kardeşimiz ödeme yapmadan desteğe sahip olabiliyor. Bakanlığımızın eskiden ‘Bir dekar arazin olacağına, bir kovan arın olsun' şeklinde bir sloganı vardı. Bir kovan arı ile bir dekar arazinin ortalama geliri aynı. Burada çiftçilerimize dağıtılan 40 kovan ve malzeme 40 dekarlık bir araziye denk geliyor. Eğer bunda başarılı olursanız, hem geliriniz artar, hem de işinizi büyütmüş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından 23 genç çiftçinin arı, kovan ve malzemeleri teslim edildi.

Proje kapsamında her çiftçiye 40 adet kovan, arı kolonisi, elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, temel arı peteği, arıcı körüğü, arıcı maskesi, arıcı eldiveni, mahmuz, sır bıçağı, şurupluk, ana arı ızgarası, propolis tuzağı, sağım çadırı, güneş enerji sistemleri, elektrikli çit sistemleri, polen kurutma makinesi ve polen temizleme makinesi verildi.