Genç Çiftçilerine büyükbaş hayvanları teslim edildi

Genç çiftçi projeleri kapsamında Malatya'da genç çiftçilere ilk etapta 190 adet büyükbaş hayvanın teslimi yapıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi çerçevesinde büyükbaş sığır alımı için Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile sözleşmesi imzalayan genç çiftçilere teslim edilmek üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen dişi büyükbaş sığırların ilk partisi olan 190 adedi Malatya'ya gönderildi.

Bu kapsamda Battalgazi İlçesinden 22, Yeşilyurt İlçesinden ise 16 olmak üzere toplam 38 genç çiftçiye her birine 5'er adet dişi büyükbaş sığır üzerinden toplam 190 adet büyükbaş sığırın dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım organizasyonunda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, proje kapsamında Malatya genelinde dağıtımı yapılacak 520 adet büyükbaş sığır için tahsis edilen hibe miktarının 3 milyon 120 bin TL olduğunu söyledi. Bu tutarın genç çiftçiler adına Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ödeneceğini belirten Macit, “Bu yatırımlar başta ilimiz olmak üzere ülke hayvancılığına ve ekonomisine katkıda bulunacaktır. Dağıtılan hayvanların genç çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.