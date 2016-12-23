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23 Aralık 2016 18:00

Genç erkekler voleybolda dereceye giren takımlar belli oldu

Genç erkekler voleybolda dereceye giren takımlar belli oldu

23 Aralık 2016 18:00

12-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda oynanan Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi.
Müsabakalar sonucunda Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi birinci oldu.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 12 - 22 Aralık 2016 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Müdürleri tarafından verildi.
Dereceye giren okullar ise şöyle:
"Genç Erkekler’de, 1. Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi, 3. Malatya Spor Lisesi, 4. Fatih Anadolu Lisesi."



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