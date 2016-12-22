Genç Kızlar Voleybolda Turgut Özal Anadolu Lisesi 1.oldu

Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 12 - 22 Aralık 2016 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan Genç Kızlar B Voleybol müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları okul müdürleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar ise şöyle: Genç Kızlar B 1. Turgut Özal Anadolu Lisesi 2. Doğanşehir Anadolu Lisesi 3. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi 4. Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi.