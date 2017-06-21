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21 Haziran 2017 14:53

Genç MÜSİAD’ın geleneksel iftar programı

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı ile üyeler bir araya geldi.

Genç MÜSİAD’ın geleneksel iftar programı

21 Haziran 2017 14:53


Genç MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. İMERA Park Kır Düğün Salonunda gerçekleştirilen iftara Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları İsmail Demir, Gökhan Yücekaya, MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman Gençlik Kurulları Başkanları, MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı M. Barış Yılmaz, Genç MÜSİAD Üyeleri ve Genç STK temsilcileri katıldı.


İftarın ardından konuşan Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Barış Yılmaz, “Ramazan ayının getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam aleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin yalnızca sofralarımıza değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum” dedi.




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