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08 Haziran 2018 17:23

Genç MÜSİAD’ın geleneksel iftar programı

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.

Genç MÜSİAD’ın geleneksel iftar programı

08 Haziran 2018 17:23


Bir restoranda gerçekleşen iftara Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekili adayı Vahit Atalan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Elazığ ve Adıyaman Gençlik Kurulları Başkanları, MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı M. Barış Yılmaz, Genç MÜSİAD Üyeleri ve Genç STK temsilcileri katıldı


İftarın ardından söz alan Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Barış Yılmaz, “Ramazan ayının getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam Aleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin yalnızca sofralarımıza değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.




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