Gençler sordu Polat cevapladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'ne katılan gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen söyleşi programına gençler yoğun ilgi gösterdiler. Belediyecilik ve hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı. Gençlerin düşünce ve fikirlerini Başkan Polat ile paylaştığı program coşkulu geçti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden zirve programına gelen gençler, belediyelerin stratejik planlarında gençliğin yeri ve gençliğe yönelik yatırımları gibi konularda Polat'a sorular sordu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri, hizmetleri ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Polat, “Ben Anadolu çocuğuyum. Malatya'nın ihtiyaçlarını biliyorum. Göreve geldiğimizde yapılması gerekenlerle ilgili olarak “Acil Eylem Planı” hazırladık. Bu kapsamda öne çıkardığımız 112 projeyi kısa zamanda Malatya'ya kazandırmak için 24 saat çalışıyoruz. Gençlere yönelik projeler Türkiye'nin en önemli projeleridir. Bu yerelde de böyle genelde de böyledir. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Tek bir arzum var üreten, yaratıcı olan, yeniliğe açık, olaylara çok geniş bir perspektiften bakan genç bir toplumun oluşması” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin proje ve yatırımlarının Türkiye'de örnek gösterildiğini belirten gençler, “Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok programlara katıldık. Bu programların çoğunda Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve projelerinin örnek olarak gösterildiğini gördük. O örnek projeleri yakından da gördük. Elinize emeğinize sağlık” diye konuştular

Söyleşinin ardından Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesinin organizasyonunu sağlayan bölge koordinatörlerine ve katılımcılarına plaketleri ve katılım sertifikaları verildi.