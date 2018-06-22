Gençlerden Milletvekili adayı Çakır’a destek

Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Pütürge İlçesi’nde ziyarette bulunarak, özel bir toplantıda gençlerle bir araya geldi.

Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, seçim çalışmaları kapsamında Pütürge İlçesi’nde ziyaretlerde bulundu. Arınlı, Esencik, Meşedibi, Arslankent, Yamaç, Köklükaya, Örencik, Uzunköprü, Bölünmez ve Deredüzü Mahallerini ziyaret eden Çakır, vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğine dair bir kararın verileceğini kaydeden Çakır, "Bizi yönetecek cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek adına, uluslararası şer odaklarına karşı güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir hükumet olmak zorunda. Hem parlamentoda güçlü olmak zorundayız hem de cumhurbaşkanımızın yüksek bir oy ile seçilmesi lazım. 24 Haziran seçimlerini bütün dünya izliyor. Türkiye’nin başarısı bütün mazlum hakların başarısı anlamına geliyor. Haliyle bizde üstlenmiş olduğumuz görevin ne kadar önemli, değerli, kıymetli olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, daha sonra gençlerle bir araya geldi. Havai fişekler ve meşalelerle karşılanan Çakır’a gençler büyük destek verdi.

"Malatya seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla alana gelen Çakır, "AK Parti’ni felsefesinde hizmet, halkın ayağına gitmek var. Bugüne kadar AK Parti’nin başarısının temelinde de bu var. Halkı anlayan, dinleyen, halk için siyaset yapan, halk için hizmet yapan bir anlayışla yola çıktık ve yolumuza milletimizin desteği, duasıyla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çakır, 24 Haziran’da uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin oyun ve hesaplarının bozulacağını ifade ederek, “Bütün oyunların ve hesapların bozulması, terörün ve terörün ağababalarının yok edilmesine kısa bir süre kaldı. Tayyip Erdoğan’ın içeride ve dışarıda onlarca düşmanı var. Bu ülkenin başına bela olmuş ne kadar terör örgütü, ne kadar bu ülkeye tuzak kurmuş hain yapılar, ne kadar emperyalist yapılar, Siyonizm’in uzantısı, haçlı zihniyetinin devamı varsa bunların hepsi hem içeride hem de dışarıda Tayyip Erdoğan’dan bir puan çalabilmek için her türlü entrikayı, siyaset cambazlığını yaptılar. Ama Türkiye artık eski Türkiye değil. Halkımız AK Parti’nin bugüne kadar Türkiye’ye katmış olduğu değeri, yaptığı hizmeti çok iyi biliyor. AK Parti’nin Türkiye’yi geleceğe taşıyacağını gençlerimiz iyi biliyor. Gençlerimiz bayrağını, vatanını, toprak bütünlüğünü, kalkınmayı düşünüyor ve ülkemize kurulan tuzakları görerek, 24 Hazirandaki seçimin önemini biliyor. Tabi ki sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Gençliğimiz ülkesine, vatanına, bayrağına, milletine, tarihine, geçmişine, inancına ve değerlerine sahip çıktığı sürece bu ülkenin geleceği emin ellerdedir. Dolayısıyla biz hep bugüne kadar gençlerimize güvendik. Cumhurbaşkanımız gençlerimizin seçilme yaşını indirdi. Gençlerimiz hayal kurmayı, hayallerini projeye dönüştürmeyi ve projelerini hayata geçirmeyi bilecek. Bu ülkenin geleceğe sahip çıkma ruhunu gençlerimiz yakalamış olacak” diye konuştu.