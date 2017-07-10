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10 Temmuz 2017 16:45

Gençlik 44 Taraftarlar Derneği’nden Malatyaspor’a ziyaret

Spor Toto Süper Lig’deki ilk sezonuna Bolu Karacasu’da hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’un kampını Gençlik 44 Taraftarlar Derneği ziyaret etti.

Gençlik 44 Taraftarlar Derneği’nden Malatyaspor’a ziyaret

10 Temmuz 2017 16:45


Bir taraftan transfer, diğer taraftan da kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un Bolu Karacasu’daki çalışmasını sarı-siyahlı taraftarlar ziyaret ederek takıma moral verdi.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’a çiçek veren Gençlik 44 Taraftar Derneği üyeleri, daha sonra futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Malatya taraftarı gerçekten adından sıkça söz ettiren bir taraftar. Bugün kampımızda bizi ziyaret ederek gerçekten büyük moral verdiler. İnşallah biz de onlara yeni sezonda güzel başarılar yaşatmak istiyoruz. Bu birlikteliğimizin sonuna kadar devam etmesini istiyorum. Ben İstanbul’dan kalkıp Bolu’ya kampımızı ziyarete gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Gençlik 44 Taraftar Derneği Başkanı Sinan Şire de Sağlam’a teşekkür ederek, takıma yeni sezonda başarılar diledi.




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