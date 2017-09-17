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17 Eylül 2017 14:38

Gençlik Kolları eski Başkanı Yılmaz’dan adaylık açıklaması

AK Parti Akçadağ Gençlik Kolları eski Başkanı Samet Yılmaz, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Gençlik Kolları eski Başkanı Yılmaz’dan adaylık açıklaması

17 Eylül 2017 14:38


AK Parti Akçadağ Gençlik Kolları eski Başkanı Samet Yılmaz, 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Akçadağ ilçe kongresi öncesi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


Yılmazi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığı görevine hazır olduğunu belirterek,"Partimize yük olmaya değil, halkımızın yükünü ve liderimizin yükünü hafifletmeye hazırız. Allah’ın izniyle Akçadağ halkına hizmet amaçlı görev yapmaya hazırız. AK Partimize Akçadağ’da dinamizm kazandırma adına tüm birikim ve tecrübelerimizi seferber edeceğiz” diye konuştu.




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