Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından tanışma partisi düzenlendi

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve üniversite topluluğu tarafından bir otelde düzenlenen tanışma partisine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Esnaflar Odası Başkanı Adil Çulha, Anadolu Basın Yayın Birliği(ABYB) Malatya Şube Başkanı Filiz Yavuzkurt, Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Said Yalçın, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Conger, İşadamları, dernek üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Partide kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Ahmet Bayduz ‘'Malatya'ya gelen öğrenci kardeşlerimiz yabancılık çekmesin istedik ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için böyle bir etkinlikle tanışma ve kaynaşma fırsatı sunduk. '' Gençler umudumuz, gücümüz ve geleceğimizdir" diyen Bayduz biz gençlik için üzerimize düşeni hatta fazlasını yapacağız gerek sosyal ve kültürel alanda gerek sportif ve sanatsal alanda gençliğin her zaman yanındayız diyerek topluluk olarak durmadan yorulmadan yollarına devam edeceklerini belirtti. Bu tür etkinliklerimiz ve farklı organizasyonlarımız ilerleyen dönemlerde de devam edecektir'' dedi. Başkan Bayduz, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyip, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Aysun Karabulut'a, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

“Öğrenci kardeşlerimizin motivasyonu için önemli”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz'a, üniversite topluluklarına ve tüm katılımcılara teşekkür ederek “Böyle etkinlikler siz değerli öğrenci kardeşlerimizin motivasyonu için önemlidir” dedi.

Öğrencilerin şarkılar söyleyip halay çektiği toplantı tiyatro gösterisiyle sona erdi.