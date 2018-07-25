Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 16:49

Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Güler, Malatya’da

25 Temmuz 2018 16:49


Erzincan’daki temaslarının ardından Malatya’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar kentteki ilk ziyaretlerini Malatya Valiliğine yaptı. 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de eşlik ettiği ziyarette komutanlar valilik girişinde vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.


Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Güler ve Dündar, 2. Ordu Komutanlığı karargahına geçti. Komutanların geçiş güzergahlarında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, ziyaretin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç