Geri dönüşüm evlerinde 1 milyon adet kıyafet toplandı

Malatya Park AVM önünde gerçekleştirilen etkinlik de konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık‘ projesi kapsamında Yeşilyurt’ta geri dönüşüm evleri ve mobil geri dönüşüm araçları ile bugüne kadar 1 milyon adet kıyafet toplayarak büyük bir rekorun altına imza attıklarını söyledi. ‘Çevre ve İnsan’ odaklı hizmet anlayışı ile ilçe halkına kaliteli hizmetler sunmaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, “ İsrafı önlenmek ve atılacak eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için Türkiye’de ilk kez 2014 yılında ‘Geri Dönüşüm Evi’ projesini başlatarak Yeşilyurt’u çevre hizmetlerinde örnek alınan ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye ve doğaya değer veren bir hizmet anlayışına sahibiz, gelecek nesillere temiz, güzel ve yeşil bir dünya bırakmak adına hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şu anda 42 farklı noktada hizmet veren bu proje kapsamında kıyafet, kitap, oyuncak, bayat ekmek, pil, atık yağ ve ambalaj atıkları toplandığını dile getiren Çınar, “İhtiyaç fazlası olan ya da artık kullanmadığı için bir başkasının ihtiyacı olabilecek kıyafet, kitap ve oyuncakları yeni sahiplerine ulaştırmaktayız. 4 yıllık süre zarfında 1 milyon 84 bin 984 adet kıyafetin yanı sıra 35 bin ayakkabı, 36 bin 300 adet kitap, 23 bin 680 adet oyuncak, bin 570 kilogram pil, 29 bin 900 kilogram bayat ekmek, 7 bin kilogram bitkisel atık yağ ve 255 bin kilogram ambalaj atığının toplanmasını sağladık. Geri Dönüşüm evlerinden toplanan kıyafetler Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM’e ait atölyelerimizde yıkanıp, ütülendikten sonra paketlenip Hayır Çarşımıza getirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Geri Dönüşüm Evleri başta olmak üzere diğer projelerimize sahip çıkan, kullanmadıkları eşyaları ve ürünleri geri dönüşüm evlerine bırakarak duyarlı bir yaklaşım gösteren, projelerimizi sahiplenen hemşerilerimize çevre ve insan sağlığına verdikleri önemden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin 4 yıllık süreçte hayata geçirdiği yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve hizmetleri ile çevre sağlığında da örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaştığını kaydeden Çınar, "Temiz ve güzel bir çevre gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinedir. Çevre sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerimiz bir anlamda ekonomiye katkı sağladığı gibi ilçemizin daha temiz, güzel ve huzurlu olmasına sağlamaktadır. Çevre ve insan sağlığı bizim en hassas olduğumuz noktadır. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak olan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizde inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir, en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bu tesislerimizde ambalaj atıklarını toplayıp tasnif ettikten sonra kategorilerine göre ayırıp ilgili kurumlara teslim ederek hem insan sağlığının korunması noktasında ciddi bir adım daha atmış olurken hem de ülke ekonomisine katkı sunmuş olacağız. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştırmaya devam ediyoruz. ‘Çer-Çöp’ projemiz çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda düzenlediğimiz eğitim programlarında 60 bine yakın öğrencimize çevre bilincinin önemini anlattık. Bunun yanı sıra çevre ve insan sağlığının önemini daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla hizmete sunduğumuz iki adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımız sayesinde ‘Sıfır Atık’ konusunda mahallelerde ve okullarımızda eğitim gezileri düzenliyoruz. Geri Dönüşüm Evlerimizin olmadığı mahallelerimizde bu aracımızı götürerek vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyalarını bu aracımıza teslim edebilecekler, ekiplerimizde bu ürünleri alarak geri dönüşüme kazandıracak. Bölgemizde yeni hayata geçen bu uygulama başarılı olduğu takdirde sayısını artıracağız. Sosyal ve kültürel etkinliklerle geri dönüşümün toplum hafızasında canlı kalmasını sağlıyoruz. Çevremize sahip çıkacak, toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olacak yeni projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çınar ve konuklar, Mobil Geri Dönüşüm Aracındaki bölümlere kitap, oyuncak ve elbise bıraktı. Gerçekleşen etkinliğe AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Malatya Girişim Grubu Başkan Vekili Mehmet Kavuk, kamu ve kurum yetkilileri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.