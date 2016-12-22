Geri dönüşüm evlerinden toplanan yardımlar Halep’e gönderildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Geri Dönüşüm evlerinden toplanan battaniye, elbise, oyuncak ve ayakkabıdan oluşan 20 bin 150 adet yardım malzemesi Halep’e gönderildi.

Halep’teki mazlumlara yardım eli uzatmak adına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına Yeşilyurt Belediyesi’de destek verdi. Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen Çer-Çöp projesiyle ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen Geri Dönüşüm Evlerine vatandaşlar tarafından bırakılan elbise, ayakkabı, çanta, oyuncak ve battaniyeler Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM’e ait atölyede uzman personeller tarafından gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 500 koli şeklinde hazırlandı. Hazırlanan 20 bin 150 adet insani yardım malzemesinden oluşan bir yardım TIR’ı Halep’e doğru yola çıktı. İnsani yardım malzemelerini büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’e gönderen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İŞGEM Şirketi tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin, savaşların insanlık tarihinin en trajik ve karanlık dönemlerini oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin hemen yanı başında yer alan Suriye’de büyük bir trajedi yaşandığını belirten Şahin, “21. Yüzyılda bütün dünyanın gözleri önünde adeta insanlık yok oluyor. Suriye’de vahşet durmuyor. Bugüne kadar binlerce sivil insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise bombalar, silahlar ve açlık tehdidi altında ölüm kalım savaşı veriyor. Dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de yaşanan acıyı tüm halkımız yüreğinde hissediyor” şeklinde konuştu.

Şahin, insanlık onuru için Halep’teki mazlumların yardımına koştuklarını belirterek “Elimiz, gönlümüz onların yanında. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız seferberlik ilan etti. Gerek gönül seferberliği gerek yardım seferberliği olarak Suriyeli kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz. Rabbim orada yaşayan kardeşlerimizin yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının ülke çapında başlatmış olduğu ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, “Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden geldiğince Suriye’deki kardeşlerimize yardım etmek adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde devam eden ‘ Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyasına destek olmak adına 1 adet yardım TIR’ımız yola çıktı” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı Haydar Şahin’in konuşmasından sonra bir adet yardım TIR’ı dualar eşliğinde Halep’e gönderildi