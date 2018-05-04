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04 Mayıs 2018 13:54

Gevrek, Darendespor için düzenlenen yardım gecesine katıldı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da Darendespor yararına düzenlenen yardım gecesine katıldı.

Gevrek, Darendespor için düzenlenen yardım gecesine katıldı

04 Mayıs 2018 13:54


Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden Darendespor yararına, Darendeli iş adamları tarafından tertip edilen geceye Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın ve çok sayıda iş adamı katıldı. Gecede Malatyalı yerel sanatçılar konser verirken, kısa bir konuşma yapan Adil Gevrek, Malatyalıları bir araya getiren iş adamlarına teşekkür etti. Malatyalı olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Gevrek, “Bugün Darendespor yararına düzenlenen bu gecede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Malatyalılar mevzu Malatya olunca nerede olursa olsun elini taşın altına koyarlar. Darendespor Malatya’nın renkli ve geçmişi olan kulüplerinden biridir. Bugün bizi bir araya getiren değerli iş adamlarımıza, ağabeylerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.


Gecede daha sonra iş adamları yeşil-beyazlı kulüp için bağış yaptı.




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