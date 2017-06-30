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30 Haziran 2017 18:33

Gevrek Passolig Sistemi için Demirören ile görüşecek

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Passolig sisteminin yeni stada taşınması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Gevrek Passolig Sistemi için Demirören ile görüşecek

30 Haziran 2017 18:33


Malatya Stadyumu’ndaki eksikleri yerinde incelemek için önceki gün yeni stada giden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Passolig sisteminin yeni stada henüz taşınmadığını hatırlatan Gevrek, bunun için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.


Yeni sezonda ilk maçlarını yeni statta oynamak istediklerini belirten Gevrek, “Passolig’in kurulması lazım, henüz federasyonda Passolig’e devretmediği için onlar da işlemlere başlamadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’den 5 Temmuz’da randevu aldım. Bu görüşmede Passolig sorununu da en kısa sürede çözmek istiyoruz. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Resmiyette henüz stadı devralmamıza rağmen yapıyoruz” diye konuştu.




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