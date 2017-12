Gevrek ve Bulut, MASTÖB’ün program açılışına katıldı

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, genel başkanlığını yaptığı Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’nin (MASTÖB) Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve 3-9 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan “Malatya Bilim Sanat Günleri” konulu programın açılışını Teknik Direktör Erol Bulut ile birlikte gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Malatyalı ünlü sanatçı Selahattin Alpay, Uğur Arslan başta olmak üzere birçok STK başkanının da katıldığı “Gökyüzünün öğrencisi olmayan, yeryüzünün öğretmeni olamaz” sloganı ile başlatılan ve 6 gün sürecek olan program sonrasında elde edilen kazancın tamamı, Malatya’nın bölge okullarına bağışlanacak. Programda konuşma yapan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Helal olsun Malatya’nın kadınına da, erkeğine de, gencine ve elleri öpülesi yaşlısına da. Bu şehre geldiğim ilk andan beri gördüğüm o bariz farkındalık İstanbul’da yaşayan Malatyalı hemşehrilerimde de fazlası ile varmış. Ben de bir babayım ve bu projeyi bir baba olarak çok beğendim. Aynı zamanda bu güzel projeyi ince düşünceli kadınlarımızın üstlenmiş olması ayrıca bir anlamlı olmuş. Çocuklarımız sporla, sanatla, bilimle büyüsün. Memleketlerine, ülkelerine faydalı birer inci gibi parlasınlar" dedi.

“Herkes üzerine düşeni yaparsa imkansız kalmaz"

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise projenin önemli olduğunu belirterek, “Katılım gösteren başta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı, MASTÖB Genel Başkan Vekilimiz Selahattin Alpay, değerli sanatçımız Uğur Arslan ve tüm STK başkanlarıma teşekkür ediyorum. Malatya’mızın her konusu bizim için önemli ve Malatya’nın en büyük sivil toplum Kuruluşu olarak Malatya’mıza hizmet etmek, katkıda bulunmak birinci önceliğimiz ve açılma sebebimiz. Malatyalılar dünden bugüne siyasette, ticarette, eğitimde, sporda ve bir çok alanda kendini ispatlamış bizlere tarihten bugüne her zaman gurur vermişlerdir. Bu maneviyatı asla unutmamamız ve tüm branşlarda birleşmemiz birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bugünkü konumuz Bilim, çocuklar için Bilim. Her anne, baba çocuklarının güzel bir gelecek yaşamasını, çok başarılı olmasını arzu eder ve bu aslında imkansız da değildir. Herkes Üzerine düşeni yaparsa imkansızlar imkanlaşır. Yeter ki bizler sorumlu birer insan olarak taşın altına elimizi koyabilecek cesareti kendimizde görelim. Bu nedenle bu program bizim için çok önemli ve bu içinde yarının asıl sahibi olan çocuklarımızın olduğu projeyi en iyi ve en yürekten anneler düşünebilirdi, öyle de oldu. Programın hayırlı olmasını, sonuna kadar güzel geçmesini diliyor ve Kadın Kollarımızın her birini kutluyorum, her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.