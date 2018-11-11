İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gevrek'ten Spor Lisesi'ne ziyaret

E.

Y. Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun eksikleri noktasında bilgiler aldı.


Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı girişinde bulunan okulun spor salonu, futbol sahası gibi önemli eksiklerinin tamamlanması için destek sözü veren Gevrek, ‘okul-kulüp işbirliği' yapılması içinde gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.


Malatya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun durumuyla ilgili yöneticilerden bilgi alan Gevrek, eksiklerin tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini paylaştı.


Spor lisesi olmasına rağmen sportif faaliyet alanı sıkıntısı çeken okulda, bir çok milli ve profesyonel sporcu eğitim görüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.