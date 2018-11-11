Gevrek'ten Spor Lisesi'ne ziyaret

Y. Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun eksikleri noktasında bilgiler aldı.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı girişinde bulunan okulun spor salonu, futbol sahası gibi önemli eksiklerinin tamamlanması için destek sözü veren Gevrek, ‘okul-kulüp işbirliği' yapılması içinde gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Malatya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun durumuyla ilgili yöneticilerden bilgi alan Gevrek, eksiklerin tamamlanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini paylaştı.

Spor lisesi olmasına rağmen sportif faaliyet alanı sıkıntısı çeken okulda, bir çok milli ve profesyonel sporcu eğitim görüyor.