Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’e TSE’den bayrak

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bütün taşra teşkilatlarının Kalite Yönetim Sistemine geçişi ile ilgili başlattığı süreçte, Malatya il ve ilçe müdürlüklerinde de çalışma başlatıldı. 5 aylık bir ekip çalışması sonucu Nisan ayında gerçekleştirilen TSE denetimlerinden başarılı bir şekilde çıkarak Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan Malatya İl Müdürlüğünde TSE kalite Yönetim Sistemi bayrağı gönlere çekildi.

Yapılan denetimler sırasında Baş Tetkikçi olarak görev yapan TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, İl müdürlüğünü ziyaret ederek TSE Bayrağını İl Müdürlüğü önünde göndere çekme törenimize katıldı. Yılmaz, Bayrak, Flama ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde yayınlanmış olan dünyanın ilk yazılı standart kitabını da İl Müdür Vekili Tahir Macit’e hediye ederek, tetkiklerde göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundu.

Burada konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Tarih Macit, TSE tarafından yapılan denetimlerden başarı ile geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek “Bundan sonra da aynı başarı ve özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz ve sürecin yakın takipçisi olacağız. Kalite Yönetim Sisteminin kurumumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Bayrağı müdürlük binası önünde törenle göndere çekildi.