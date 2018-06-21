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21 Haziran 2018 16:42

Girişimcilik Kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Birlik Vakfı Malatya Şubesi ve İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kursunu başarıyla tamamlayan 75 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Girişimcilik Kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

21 Haziran 2018 16:42


Sertifika dağıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Belediyesi Daire Başkanları, meclis üyeleri, Birlik Vakfı üyeleri ve kursiyerler katıldı.


Törende konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, “Birlik Vakfı olarak sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim faaliyetlerimiz kapsamında seminer, konferans, panel, kurslar ve eğitimler düzenlemekteyiz. İŞ-KUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle de düzenlediğimiz girişimcilik eğitimi ile ülkemizin ekonomisine yeni yatırımcılar kazandırmak, iş istihdamları sağlamak amacındayız. İşbirliği yaptığımız İŞ-KUR İl Müdürümüz Vahap Toman’a teşekkür ediyorum, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.


İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman ise, “İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü olarak 2017 yılında 800 kişiye girişimcilik eğitimi verdik. 2018 yılında ise hedefimiz bin 350 kişiye eğitim vererek istihdam etmektik. Bu eğitimleri belediyelerimiz, odalarımız ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yapmaktayız. Eğitimleri gerçekleştirmede bizleri eğitim salonlarını açan Birlik Vakfı Şube Başkanı Sadi Ergül Beyefendiye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, girişimcilik eğitiminin yapılmasını sağlayan Birlik Vakfına ve İŞ-KUR İl Müdürlüğüne teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerine değinen Çalık, “Birkaç gün sonra sandıklara gideceğiz, AK Partinin destek sermayesi milletimiz için, devletimiz için çalışmaktır. Bu çalışmanın neticesinde kendi işini kurmak isteyenlere karşılıksız hibeler vermektedir. Bu vesile ile eğitimini tamamlayan katılımcılar tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.




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