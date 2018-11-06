Girişimcilik Yarışmasının başvuruları devam ediyor

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya'da düzenlenecek olan “Girişimcilik Yarışması Startup Weekend Malatya” yarışmasının başvuruları devam ediyor.

09-10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Startup Weekend etkinlik ile bölgede girişimciliğe duyulan ilgiyi arttırmak, girişimcilerin iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş modelini doğru şekilde sunma konusunda bilgi edinmek ve girişimcilik alanında farkındalığı artırmak amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak FKA'dan yapılan açıklamada, “Her hafta dünyanın farklı kentlerinde düzenlenen Startup Weekend organizasyonları, gençlerin ekipler kurarak, iş fikirlerini üç günlük bir maratonda alacakları mentörlük ve eğitim desteğiyle geliştirdiği, jüriye sunum yaparak yarıştığı ve dereceye girenlerin ödüllendirildiği girişimcilik yarışmasıdır. Startup Weekend Malatya, Startup Weekend Global Edition haftasına denk geldiği için ayrıca özel bir prosedür de izlenecektir. Fırat Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde, İnönü Üniversitesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya Teknokent kuruluşlarının da desteği ile gerçekleşen yarışmada, kazanan ekiplere ödül olarak para, altın ve Teknokent'te ücretsiz ofis kullanım hakkı verilecektir. 18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri ve üniversite mezunlarının da başvurabildiği yarışmada şehir, bölüm, fakülte sınırlaması bulunmamaktadır. 09 Kasım Cuma günü İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek programla açılışı yapılacak olan Startup Weekend Malatya hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İyi bir fikri olan tüm girişimci adaylarının katılım sağlaması beklenmektedir” denildi.