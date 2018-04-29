Göğüs’ten Berat Kandili mesajı

Belediye Başkan Vekili Göğüs, Berat Kandilinin manevi ikliminde, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğunu belirterek, mesajında "İslam Alemi olarak, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Berat Kandili, günahlarımızın affı ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutlar, bu mübarek gece vesilesiyle, insanların kurtuluşa ererek, tüm dünyaya barış ve huzur gelmesini dilerim" ifadelerini kullandı.