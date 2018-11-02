Gökderen'e Mahalle konağı yapılıyor

Çok sayıda vatandaşın katıldığı tören atma töreninde bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, hedeflerinin her mahalleye benzeri bir projenin kazandırılması olduğunu söyledi.

Gökderen mahalle sakinleri ve Darende Belediyesinin katkıları ile yapılacak olan tesisin her türlü sosyal etkinliklerde kullanılacağını ifade eden Eser, “Temelini attığımız bu güzel tesisin Gökderen Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin etrafı ateş çemberi, ama bizler birlik ve beraberlik içinde hizmet yarışındayız. Bu güzel ülkemizin kıymetini bilmeliyiz, bir birimizi sevmek zorundayız. Birliğimize sahip çıkmak zorundayız, bu cennet vatana sahip çıkmak zorundayız. Amacımız hizmet olmalı, bu hizmetleri her mahallemizde görmeliyiz. Ben bu konutun yapımına katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gökderen Mahalle sakinleri ise mahalle konağının yapımına destek veren Darende Belediye başkanı Dr. Süleyman Eser'e teşekkür ettiler.