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17 Temmuz 2018 18:11

Göletlere 110 bin yavru balık bırakıldı

Malatya’da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından balıklandırma çalışmaları kapsamında çeşitli göllere 110 bin yavru balık bırakıldı.

Göletlere 110 bin yavru balık bırakıldı

17 Temmuz 2018 18:11


Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında Malatya’da da göletlere yavru balık bırakıldı. Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen pullu sazan yavruları Malatya’ya getirildi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Hekimhan Yukarı Selimli Göleti, Arguvan İsaköy Göleti, Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu, Margap, Zorbalı ve Yaygın Göletleri ile Hekimhan Basak Göletine toplam 110 bin adet yavru balık bırakıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, su kaynaklarının balıklandırılmasının Malatya’da balıkçılığının gelişmesi açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Bu çalışmanın her yıl devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında toplum daha dikkatli olmalıdır. Yapılan çalışmaların ilimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.




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