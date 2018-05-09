Gören, Doğanşehir teşkilatıyla bir araya geldi

Dönem MHP Malatya milletvekili aday adaylarından İzzet Gören MHP Doğanşehir İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi.

MHP Malatya milletvekili aday adayı İzzet Gören, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesini ziyaret eden Gören, Doğanşehir’de kalabalık bir teşkilat tarafından karşılandı. Burada bir açıklama yapan Gören, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Genel Merkezimize aday adaylığı başvurusunu yapmış bulunmaktayım. Şunu belirtmek isterim ki şuana kadar partimize çok yoğun bir ilgi ve teveccüh vardır. Milliyetçi Hareket Partisine yöneltilmiş muazzam bir alaka, sevgi, desteğin varlığına işarettir. Bizler de bu teveccühe layık olmak adına tüm teşkilatlarımız ile birlikte var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Gören, “Bilge Liderimizin 15 Temmuz’dan sonra göstermiş olduğu tavır ve hükümete olan destek sayesinde ülkemiz şu anda refah durumdadır. Bilge liderimizin emri ile ülkücü kadrolarımız devletimizin üzerine kalkan olmuştur” ifadelerini kullandı.

Doğanşehir halkının neredeyse hepsinin çiftçilikle uğraştığını ifade eden Gören, “Tütün meselesi ile ilgili sorunlarınızı mutlaka il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte genel merkezimize bildireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesinin ve memleketinin bekasını amaç olarak edinmiş. Bu bekanın korunmasını ve sağlanmasını şiar edinmiştir. Bizim için iktidar olmak bu amacın sağlanması için en önemli araçtır. Ülkemizin ve milletimizin bekasını korumak ve sağlamak amacıyla bu göreve talip olduk. Dularınızı istiyorum" diye konuştu.

Gören daha sonra MHP Doğanşehir İlçe Teşkilatında partiye yeni üye olanlara rozet taktı.