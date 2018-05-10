Gören, TSO’yu ziyaret etti

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulduğu ziyarette konuşan Gören, Sadıkoğlu’nun TSO’da başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi. Gören, ”Oğuzhan başkanla uzun yıllar süren bir dostluğumuz var. Başarılı ve bir o kadar da çalışkandır. Yeni görevinin üstesinden geleceğine inanmaktayım. Malatya’nın yeni bir dinamizme ihtiyacı vardı. Bu dinamizmde Oğuzhan başkan ve ekibiyle olacaktır. Çıkmış oldukları meşakkatli yolda başarılar diliyorum. TSO ‘yu Malatya’da layık olacak bir şekilde, çıtayı yükselterek daha üst seviyelere taşıyacaklarından şüphem yoktur. Oğuzhan başkanıma ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, MHP 27.Dönem Malatya Milletvekili Aday Adayı İzzet Gören’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, ”Memleketimize, ülkemize ve şahsına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.