Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 13:12

Gören, TSO’yu ziyaret etti

24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Aday Adayı olan İzzet Gören TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Gören, TSO’yu ziyaret etti

10 Mayıs 2018 13:12


Karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulduğu ziyarette konuşan Gören, Sadıkoğlu’nun TSO’da başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi. Gören, ”Oğuzhan başkanla uzun yıllar süren bir dostluğumuz var. Başarılı ve bir o kadar da çalışkandır. Yeni görevinin üstesinden geleceğine inanmaktayım. Malatya’nın yeni bir dinamizme ihtiyacı vardı. Bu dinamizmde Oğuzhan başkan ve ekibiyle olacaktır. Çıkmış oldukları meşakkatli yolda başarılar diliyorum. TSO ‘yu Malatya’da layık olacak bir şekilde, çıtayı yükselterek daha üst seviyelere taşıyacaklarından şüphem yoktur. Oğuzhan başkanıma ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, MHP 27.Dönem Malatya Milletvekili Aday Adayı İzzet Gören’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, ”Memleketimize, ülkemize ve şahsına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
22
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç