Gören’den Pütürge’ye çıkarma

Dönem MHP Malatya milletvekili aday adayı İzzet Gören 50 araçlık konvoy ile doğduğu ilçe Pütürge’yi ziyaret etti. Pütürgeliler Gören’e yakın ilgi gösterdi.

Seçim çalışmalarına devam eden MHP Malatya milletvekili adayı İzzet Gören, Pütürge ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Kalabalık bir gurupla Pütürge’ye gelen Gören ilk olarak MHP Pütürge İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

“Tam destek olacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Pütürge İlçe Başkanı Ramazan Baytekin, “Vekilimizi, hemşehrimizi bağrımıza basıyoruz. Pütürgeliler olarak vekilimize tam destek olacağımızı ve her türlü yardımı gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyoruz. Rabbim partimize, il teşkilatımıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Koltuk sevdalısı değiliz”

Kendisine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı Pütürgelilere teşekkür eden aday adayı İzzet Gören ise, “Doğduğum ilçeme ziyaret gerçekleştiriyorum. Hakikaten sıcak karşılamadan ötürü ilçe teşkilatımıza ve Pütürgeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Koltuk sevdalısı değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi kadroları her daim hizmet için var olmuştur ve öyle de devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesinin ve memleketinin bekasını amaç olarak edinmiş. Bu bekanın korunmasını ve sağlanmasını şiar edinmiştir. Bizim için iktidar olmak bu amacın sağlanması için en önemli araçtır. Ülkemizin ve milletimizin bekasını korumak ve sağlamak amacıyla bu göreve talip olduk. Dualarınızı istiyorum" diye konuştu.

Hemşehrileri Gören’i bağrına bastı

Gören MHP İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçede yaşayan vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Esnafların işyerini tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen gören seçimlerde destek istedi. Gören’e yakı ilgi gösteren Pütürgeliler ise kendisine başarılar diledi.

Aday adayı Gören daha sonra, Pütürge Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığı da ziyaret ederek, bir dizi istişarelerde bulundu. Aday adayı Gören Pütürgeli hemşehrileri tarafından konvoyla Malatya’ya uğurlandı.