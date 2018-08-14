Görme engelli sporculardan MHP’ye ziyaret

Bülent Avşar ve yönetimine ziyarette bulundu.

Ziyarette dernek hakkında bilgi veren Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Sporcu Levent Çelik, “Spor kulübüyüz. 2008’den bu yana Battalgazi ilçemizde faaliyetteyiz. Federasyonun düzenlediği 9 tane branşımız var. Bu dokuz branşa da yıllardır faal olarak katılmaya çalışıyoruz. 10 yaşından 50 yaşına kadar sporcularımız var. Bunlardan 2 tane futbol takımı, atletizm, yüzme, judo, satranç, atletizm, içinde uzun atlama, yüksek atlama, cirit, gülle, disk, koşma bunlara katılıyoruz. Goalball diye bir oyunumuz var sadece Dünya’da görme engellilere özel oynanan bir oyun. İşte bunları faaliyet takvimine göre zaman zaman katılıyoruz. Şimdiye kadar satrançta dereceye girdik, halterde dereceye girdik, atletizm de dereceye girdik” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “Engeller zihinlerde kaldırılırsa, fiziksel engelin hiçbir anlamının olmadığını burada ki başarı grafiğinde görülmektedir. Esas olan zihinlerde ki engelli, önyargımızı ortadan kaldırmamız gerekir. İnsanlar eğer bütün uzuvlarının değerlendirmesini yapsa memlekette belki engelsiz insan olmaz. Her engel görünür olsaydı memlekette engelsiz insan kalmazdı. Bunu da bu şekilde ifade etmek istiyorum. Biz bu duygu ve düşünce içerisindeyiz. Esas olan insanların zihinlerinde ki engellerin, prangaların kaldırılmasıdır. MHP Malatya İl Başkanlığı olarak kardeşlerimizin gören gözü olacağız ve elimizden gelen tüm fedakarlığı yapacağız” diye konuştu.