Gözde Grubu, basınla iftarda buluştu

Her yıl geleneksel hale gelen iftar davetine ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Her yıl geleneksel olarak iftar yemekleri düzenleyen Gözde Sağlık Grubu, bu yılda basın mensuplarıyla buluştu. Gözde Sıtmapınarı Hastanesinde gerçekleştiren iftar programında konuşan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, geleneksel hale gelen iftar programında basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Karaman, "Yıl içerisinde basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Her yıl iftarda bir araya geliyoruz. Her geçen yıl iftara katılan basın mensubu sayısının artması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğimizin daim eylesin" şeklinde konuştu.

Basın mesleğiyle kendi mesleklerini özdeşleştirdiklerini kaydeden Karaman, "Bu birazda daha önce bizim basın sektörü içerisinde olmamız hesabiyle köprü görevi gördü. Sizler bizim sıkıntımızı, bizlerde sizin sıkıntınızı çok iyi anlıyoruz. Zaman içerisinde birbirimizi yaptığımız işler konusunda şekillendiriyoruz. Sürekli yolumuzu doğru, düzgün ve çizgisel olmasının en önemli yönlendiricisi basın sektörüdür. Çok güzel dostluklar kurduk. Yanlış, hata ve eksiklerde dostane bir şekilde uyarılar yaptınız, bizde bunları dikkate alarak bugünlere geldik. O nedenle grubumuz için yeriniz çok farklı" diye konuştu.