Gözde Sağlık Grubu çalışanlarına iftar verdi

Bir otelde düzenlenen iftar sonrası konuşan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, “Çok kıymetli bir zaman diliminden geçmekteyiz. Bu ay kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, hoşgörünün ve bağışlamanın zirve yaptığı bir ay. Grup bünyesindeki bütün fertlerin bir araya gelmesi, birbirlerini daha iyi tanımaları ve kaynaşmaları anlamında bu tür organizasyonları çok kıymetli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaman, sağlık çalışanlarının önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, “Sağlık anlam itibariyle kişinin bedensel ve ruhsal olarak iyilik halidir. Biz, sağlık çalışanları olarak insanların sağlığına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Bir noktadan sonra kendi sağlığımızı göz ardı edebiliyoruz” diye konuştu.

Karaman, grup olarak her daim bir arada olduklarını kaydederek, “7 kişiyle başladığımız hizmet serüveninde böyle bir kalabalığa ulaşmak beni ayrıca gururlandırıyor. Parayla pulla kıyaslanamayacak bir mutluluk hissettiriyor. Allah sayımızı daha fazla artırsın” şeklinde konuştu.