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05 Aralık 2017 17:48

Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu

E.

Göztepe maçı biletleri satışa sunuldu

05 Aralık 2017 17:48

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 15. haftasında Malatya’da oynanacak Göztepe müsabakasının biletleri satışa sunuldu.


Son haftalarda sahasında oynadığı maçlarda taraftarının yalnız bırakamadığı sarı-kırmızılı takım, renktaşı Göztepe ile oynayacağı maçta da taraftarına güveniyor.


Bugünden itibaren satışa sunulan biletlere maç gününe kadar büyük ilgi gösterilmesini bekleyen Yeni Malatyaspor Kulübü, Beşiktaş maçında olduğu gibi bu maçtan da önemli bir hasılat elde etmeyi bekliyor.


Sarı-kırmızılı kulüp Göztepe maçı biletlerini, Batı Alt 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7,5, Kuzey Üst 7,5 TL’den satışa sundu.




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