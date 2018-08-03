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03 Ağustos 2018 17:37

Göztepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesinin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göztepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi devam ediyor

03 Ağustos 2018 17:37

Bu kapsamda Göztepe Mahallesi’nde 10 sokakta sıcak asfalt serimi başladı.


Rekor düzeyde asfalt çalışması gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Göztepe Mahallesi’nde 3 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, 7 sokakta daha sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. Toplamda 10 sokakta gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile ilgili memnuniyetini dile getiren Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli, “Gördüğünüz gibi Göztepe Mahallesi’nin yeni yerleşim yeri burası. Önce Battalgazi Belediyemiz tarafından alt yapısı yapılarak kaldırım çalışması bittikten sonra şuan gördüğünüz gibi sıfır asfalt serimi yapılıyor. Ben burada Başkanıma ve ekibine mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinlerinden Mehmet Çiğdem ise, “Mahalle muhtarımız ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Önceden kaldırım düzenlemesi diye bir şey yoktu. Mahallemize değer katıldı. Yapılan çalışmalardan her şey belli oluyor zaten anlatmaya gerek yoktur” diyerek, yapılan hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.




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