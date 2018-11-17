'Gülen Gözler Projesi' minik yüreklerin umudu oldu

Şehitlerim isimlerini yaşatmak adına tamamen gönüllülük esasıyla hareket eden ve ülke genelinde yüzlerce kütüphaneyi hizmete açan Şehit Kütüphaneleri ekibi, bu kez Doğanşehir ilçesi Örencik mahallesi Kurudağ İlkokulunda ‘Gülen Gözler Projesini' hayata geçirdi.

Şehit Kütüphaneleri Grubu Malatya İl Temsilcisi ve Şehit Piyade Onbaşı Barış Aybek'in ablası Şehriban Aybek'in koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Kurudağ İlkokulunda kırtasiye malzemesi dağıtımı ve saç kesim etkinliği düzenlendi. Projenin uygulama etkinliğine Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, kurum amirleri ve Kurudere mahallesi sakinleri katıldı.

Okul öğretmenleri Esra Yoldaş ve Firdevs Çetintaş'ın da yürütücü olduğu proje kapsamında Doğanşehir esnaflarından Aziz Kaymaz ve Yeliz Tatar'da öğrencilerin saç kesimlerini gerçekleştirirken proje gönüllüleri Hasan Koca ve Hasan Çelik'te çocukların fotoğraflarını çekti.

‘Gülen Gözler Projesinin' koordinatörü Şehriban Aybek, yaptığı açıklamada proje kapsamında 23 öğrenciyi önümüzdeki günlerde sonra Malatya şehir merkezinde sinemaya götürüleceklerini de söyledi.