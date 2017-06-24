Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen "En İyi Kiraz" ve "En Bakımlı Kiraz Bahçesi" yarışması ödül törenine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye’nin kiraz ihracatında geçen yıla göre önemli bir artış sağladığını görüyoruz ve bu noktada hem iç piyasanın canlılığı, hem de dış piyasanın canlılığından Yeşilyurt’un kiraz yetiştiricileri de nasibini alacak. Yeşilyurt’un simgesi kiraz, bu yıl pazar sorununu yaşamayacak” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Ziraat Odası ve Yeşilyurt Tarım Müdürlüğü tarafından büyüklüğü, aroması ve kalitesiyle herkesin tercih ettiği Yeşilyurt kirazının tanıtılmasına katkı sunması amacıyla düzenlenen "En İyi Kiraz" ve "En Bakımlı Kiraz Bahçesi" yarışmalarının ödül töreni Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında yapıldı.

Kiraz Yarışmasının her iki kategorisine katılıp dereceye giren üreticileri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Jüri heyetinin titiz çalışma neticesinde her iki kategoride dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz. Bugün ki törenimizde bizi yalnız bırakmayan Bakanımıza, Valimize, Milletvekilimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikler noktasında ciddi gayretini tebrik ederek, “Yeşilyurt ilçesinin markalaşmasına katkı sağlaması adına festivalin farklı boyutlarıyla düzenlenmesi, ilçemize özel kirazın tanıtılması için böylesine güzel bir yarışma düzenlenmesi kentimizin gelişimi açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, “Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile diğer ilçe belediyelerimiz sadece alt ve üst yapıyla sınırlı kalmayarak sosyal belediyecilik alanlarda sürekli fark oluşturuyorlar. Bu noktada hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, Kiraz Yarışmasının Malatya ve Yeşilyurt ilçesine hayırlı olmasını temenni ederek, “Malatya ve ilçelerimiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor, vatandaşlarımız güzel hizmetler alıyor, bu hizmetleri hep birlikte hissediyoruz. İnsan odaklı hizmetler kentimizin her bir noktasında yapılıyor. Yeşilyurt’a doğru gelirken baktığımız zaman gerçekten pırıl pırıl bir kent doğuyor düne oranla bugün çok daha iyi noktadayız” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, Türkiye’yi daha da büyütmek adına yoğun bir mesai yaptıklarını vurgulayarak, “Yakın bir zamanda 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümü, bu hain darbeyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Hain darbe kalkışması, şu anda burada bulunanlarda dahil olmak üzere ülkemizdeki her bir vatandaşımıza bedel ödetti. Türkiye’yi yurt dışında darbeye muhatap olmuş bir ülke konumuna düşürdüler. Hiç acımadan sizlerin, bizlerin ve bu aziz milletin üzerine ateş açtılar, silah doğrulttular. Ama Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizler de meydanlarda silahlara karşı dimdik durarak sivil direnişin en şanlısını tarihe altın harflerle yazdınız. Darbe girişiminden sonra ne sanayinin çarkları durdu, ne ihracatımız durdu ne de finansal işlemlerimiz durdu. Netice itibariyle, Türkiye herkesi şaşırtabilecek derecede 2016 yılında bir büyüme kaydetti. Dünya Bankası ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarıyla IMF de Türkiye’nin büyüme notlarını revize etmek zorunda kaldılar. Sadece büyüme notlarını revize etmeleri yetmez aynı zamanda Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu da yükseltmeleri gerekir. Çünkü alel acele Türkiye’nin notunu düşürürken objektif davranmadılar, siyasi davrandılar ve o darbeye de ‘Biz bir katkı sunalım’ diye Türkiye’nin ekonomisine darbe üstüne darbe vurmaya çalıştılar. Ancak Allah’a hamdolsun bu millet nasıl 15 Temmuz’da o darbeye karşı durduysa işte o kredi derecelendirme kuruluşlarına inat ekonomisini şaha kaldırdı ve inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle beraber Türkiye uçuşa geçecektir” şeklinde konuştu.

Tarım ürünlerinin ticaretinin ekonomideki büyümeye olumlu katkılar sunduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Yeşilyurt’un simgesi olan ve özelliği olan kirazının pazar sorununu bu yıl yaşamayacağız. İhracat rakamlarına baktığımız zaman, Türkiye kiraz ihracatında geçen yıla göre önemli bir artış sağladı ve bu noktada hem iç piyasanın canlılığı hem de dış piyasanın canlılığından Yeşilyurt’un kiraz yetiştiricileri de bundan nasibini alacak. Milletin, yani sizlerin içinden çıkmış insanlar olarak her zaman sizin yanınızdayız, bütün önerilerinize ve taleplerinize açığız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yarışma sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bakan Tüfenkci ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Dereceye giren üreticilere toplam 7 bin 500 TL para ödülü, çeyrek altın ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler verildi.

Ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticiler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.