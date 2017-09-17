Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yurdunu ziyaret etti.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini ifade ederek, “Sapkın bir inanışa sahip olan bir topluluk 15 Temmuz’da bu millete ve bu milletin adamına darbe yapmaya kalktı. Milletin üzerine bombalar yağdırdılar ama Allah’a hamd olsun Türk milleti o gece darbeye destansı bir şekilde ‘Dur’ dedi. Türk devletine savaş açanlar o gece mağlup oldu. Allah bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak gençlere büyük önem verdiklerini aktaran Tüfenkci, “Özellikle yerli ve milli gençlere bu ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha gördük. O gün gençlerimiz çok güzel bir sınav verdi. Bu vatan uğruna seve seve can vereceklerini gösterdiler. Bu gençlere ne kadar hizmet etsek azdır. Biz istiyoruz ki: Gençlerimiz diğer ulusların gençleri ile rekabet edebilecek düzeye gelsin, okuyan, araştıran gençlerimiz olsun. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek. Gençlere sadece eğitim vermek yetmiyor, bunun yanında gençlere istihdam da sağlamak gerekiyor. Onun için de Türkiye’nin her yıl en az yüzde 5 oranında büyümesi lazım ve bizim çok çabalamamız lazım. Biz hükumet olarak bu anlamda Türkiyeyi büyütmek ve üretimi artırmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

TÜGVA ziyretinde Bakan Tüfenkci’ye Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Malatya Büyükeşhir Belediye Başkanı Ahmet Çakır eşlik etti.